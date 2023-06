POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Fahrradhalter gesucht Grünes Damenrad stammt aus Straftat

Lengerich, Rheine (ots) - Im Stadtgebiet von Lengerich und Rheine sind in den vergangenen Tagen mehrere Autos aufgebrochen worden. Die Polizei ermittelt. In der Zeit zwischen Sonntag (25.06.23) und Montag (26.06.23) haben Unbekannte an zwei Autos die Scheiben eingeschlagen. Am Sternenweg in Lengerich schlugen sie zwischen 18.00 Uhr am Sonntagabend und 07.15 Uhr am Montagmorgen die Beifahrerscheibe eines Firmen-Vans von ...

