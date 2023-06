Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Stallkammer Sattel und Reitzubehör gestohlen

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter haben ein Stallgebäude an der Kanalstraße in Bergeshövede betreten. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu der Sattelkammer und stahlen hochwertige Reitsättel sowie Reitzubehör. Angaben zur Höhe des Beutewerts liegen derzeit noch nicht vor. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (26.06.23), 21.00 Uhr, und Mittwoch (28.06.23), 11.00 Uhr. Der Hof liegt an der Ecke Kanalstraße/Westring am Dortmund-Ems-Kanal. Die Polizei ermittelt zu dem Diebstahl. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

