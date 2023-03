Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Baumunfall

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Holle/ Heersum (web) - Am heutigen Morgen gegen 08:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 6, in Fahrtrichtung Hildesheim, zwischen Heersum und der BAB 7 Überführung zu einem folgenschweren Unfall.

Der 45jährige Fahrzeugführer aus der Stadt Salzgitter befuhr dabei mit seinem Kleintransporter die B6 in gen. Richtung. Am Ende einer Steigungsstrecke, im Verlauf einer Linkskurve und bei starkem Seitenwind geriet das Fahrzeug in den rechten Seitenraum. Dort überfuhr der Kleintransporter ein Verkehrszeichen und eine Feldwegquerung bevor das Fahrzeug mit einem Straßenbaum kollidierte. Der Kleintransporter blieb im Anschluss im Straßengraben stehen. Durch die Schäden und Verformungen am Fahrzeug wurde der Salzgitteraner in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste, nach der medizinischen Erstversorgung, von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mit Rettungswagen und Notarzt in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Nach derzeitigem Stand wurde der Mann schwerverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 60.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung des Verletzten und die Bergung des Fahrzeuges wurde die B 6 zunächst in beide Richtung für ca. 90 Minuten vollgesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Neben zwei Streifen der Polizei Bad Salzdetfurth und einer Streife der Polizei Hildesheim kamen auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt, zwei Abschleppfahrzeuge und die ehrenamtlichen Retter der Feuerwehren aus Grasdorf, Holle und Heersum zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell