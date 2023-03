Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Diebstahl aus Gemeindehaus

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Giesen, Brückenstraße (Sti). Am 23.03.2023, gegen 21.20 Uhr hat eine bislang unbekannte Person das Gemeindehaus in der Brückenstraße betreten. Nach dem Betreten begibt sich die Person vermutlich in diverse Räume des Gemeindehauses und schaut in die dortigen Schränke. Zeugen zu diesen Vorfall werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

