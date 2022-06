Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.05.2022 - Brand an Test-Zelt - Polizei sucht Zeugen

Singen (ots)

In Singen kam es am späten Abend des Feiertags Christi Himmelfahrt, 26.05.2022, an der Industriestraße auf dem Parkplatz eines Elektrofachgeschäfts und eines Möbelhauses zum Brand einer Corona-Teststation (wir berichteten). Die Ermittlungen des Kriminalkommissariates Konstanz führten zu der Erkenntnis, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches mehrere Personen unmittelbar an der Brandstelle aufhielten und die Ausbreitung des Feuers mit ihren Handys filmten. Zur Klärung der Brandursache bittet die Polizei diese Personen, sich als Zeuginnen oder Zeugen beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden, um die (Handy-) Videos für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung stellen zu können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell