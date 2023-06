Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Greven, Autos aufgebrochen

Rheine, Greven (ots)

Sowohl in Rheine als auch in Greven haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (29.06.2023) Autos aufgebrochen.

Tatort: Rheine, Homeyerstraße, Tatzeit: 22.00 Uhr bis 07.30 Uhr: Die Täter schlugen mit einer Harke die Scheibe der Fahrertür eines grauen Mercedes ein und entwendeten eine Tasche.

Tatort: Rheine, Unlandstraße, Tatzeit: 21.30 Uhr bis 07.30 Uhr: Ebenfalls durch Einschlagen einer Scheibe gelangten Unbekannte in das Innere eines weißen Opels. Auch in diesem Fall wurde eine Tasche gestohlen.

Tatort: Greven, Liebigstraße, Tatzeit: 22.00 Uhr bis 09.00 Uhr: Aus dem am Fahrbahnrand abgestellten weißen Mazda entwendeten die Täter eine Tasche, nachdem sie die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen hatten.

Tatort: Greven, Münsterstraße, Tatzeit 17.30 Uhr bis 06.10 Uhr: In diesem Fall hebelten Unbekannte ein Fenster auf. Sie durchsuchten den weißen Seat Leon nach Diebesgut. Ob sie etwas gestohlen haben, ist unklar.

Zu Schadenshöhen können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Wachen in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 und in Greven unter der Telefonnummer 02571/9284455 entgegen. Die Polizei rät dringend dazu, keine Wertsachen im Auto zu lassen. Taschen sollten nie von außen sichtbar im Auto liegen, da den Tätern so ein Tatanreiz gegeben wird.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell