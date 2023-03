POL-BOR: Ahaus - Autofahrer konsumiert Drogen täglich

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Zum Erlengrund; Tatzeit: zwischen 03.03.2023, 17.00 Uhr, und 05.03.2023, 14.25 Uhr; Wie berichtet, drangen Unbekannte in der Nacht zum Samstag in einen Kindergarten an der Frieterhofstraße in Gescher ein (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5455960). Am Sonntag meldete ein Zeuge einen weiteren Einbruch in eine Tageseinrichtung in Gescher. Die Täter waren zwischen Freitag, ...

mehr