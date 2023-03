Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in weiteren Kindergarten

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Zum Erlengrund;

Tatzeit: zwischen 03.03.2023, 17.00 Uhr, und 05.03.2023, 14.25 Uhr;

Wie berichtet, drangen Unbekannte in der Nacht zum Samstag in einen Kindergarten an der Frieterhofstraße in Gescher ein (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5455960). Am Sonntag meldete ein Zeuge einen weiteren Einbruch in eine Tageseinrichtung in Gescher. Die Täter waren zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 14.25 Uhr, gewaltsam in den Kindergarten an der Straße Zum Erlengrund eingedrungen. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume. Ob die Einbrecher dabei Beute erlangten, stand zunächst nicht fest. Mögliche Tatzusammenhänge gilt es nun zu prüfen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

