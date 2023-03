Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Türglas mutwillig beschädigt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Im Großen Esch;

Tatzeit: zwischen 03.03.2023, 23.00 Uhr, und 04.03.2023, 10.30 Uhr;

Eingeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken die Glasscheibe einer Hauseingangstür. Das Geschehen spielte sich an der Straße "Im Großen Esch" ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

