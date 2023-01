Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verfolgungsfahrt im Bereich B 269n, bzw. Überherrn-Altforweiler

Überherrn (ots)

Durch Kräfte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken wurde am Freitag, den 06.01.2023, im Bereich der B 269n (Zufahrt "Linslerhof") eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 17:30 Uhr fuhr ein Seat Leon mit französischem Kennzeichen durch die Kontrollstelle. Durch den männlichen Fahrzeugführer wurden sämtliche Anhaltesignale ignoriert und der Pkw flüchtete weiter über die B 269n in Fahrtrichtung Saarlouis. An der Ausfahrt "Häsfeld" verließ der Pkw die Bundesstraße und fuhr durch das dortige Industriegebiet in Richtung der Ortslage Altforweiler. An einer Tankstelle in der Ortslage Altforweiler wurde der Pkw abgestellt und die beiden männlichen Fahrzeuginsassen setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Im Rahmen der durch die Kräfte der Bundespolizei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der 31-jährige Beifahrer festgestellt werden. Die ihn betreffenden, weitergehenden Maßnahmen erfolgten durch die Kräfte der Bundespolizei. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden.

Während der Verfolgungsfahrt kam es zu mehreren Gefährdungen unbeteiligter, bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer.

Die Polizeiinspektion Saarlouis bittet Zeugen des Vorfalls, bzw. Geschädigte der vorgenannten Straßenverkehrsgefährdung sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell