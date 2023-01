Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Illegale Entsorgung von ca. 300 Altreifen in Überherrn und Wadgassen

Überherrn / Wadgassen (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Saarlouis wurden innerhalb weniger Wochen an zwei Örtlichkeiten illegale Altreifenablagerungen festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Taten in Verbindung zueinanderstehen und der oder die unbekannten Täter gewerbsmäßig handeln.

Die erste Ablageörtlichkeit mit ca. 120 Altreifen wurde zwischen Weihnachten und Neujahr festgestellt und befand sich an der B269 neu, nahe Lisdorfer Berg unterhalb des dortigen Gewerbegebiets. Die zweite Ablageörtlichkeit mit ca. 180 Altreifen wurde in der ersten Kalenderwoche 2023 ermittelt und konnte auf einem Verbindungsweg in Höhe der Autobahnauffahrt zur A620 in Wadgassen in Fahrtrichtung Saarlouis lokalisiert werden. Aufgrund der entsorgten Reifenmenge ist davon auszugehen, dass es sich bei dem benutzten Fahrzeug der Täter um ein größeres Transportfahrzeug handelte.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer "06834 / 925-210" oder per E-Mail (prev-bous@polizei.slpol.de) an das Polizeirevier Bous zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell