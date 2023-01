Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwerer Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb in Dillingen/Saar

Dillingen/Saar (ots)

Am Donnerstag, den 05.01.2023, kam es gegen 12:00 Uhr in einem stahlverarbeitenden Unternehmen in Dillingen/Saar zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Nach den bisherigen, polizeilichen Erkenntnissen erlitt ein 22-Jähriger bei Wartungsarbeiten eines Trafos durch einen Stromschlag schwere Brandverletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen verbracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden vom Kriminaldienst Saarlouis geführt und dauern an. In diese sind auch das Landesamt für Unfall- und Arbeitsschutz eingebunden.

