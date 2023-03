Stadtlohn (ots) - Unfallort: Stadtlohn, Kreisstraße 38; Unfallzeit: 05.03.2023, 18.05 Uhr; Aufgrund eines Fahrfehlers von der Kreisstraße 38 in Stadtlohn geraten ist eine 19-Jährige am Sonntagabend. Die Stadtlohnerin war zusammen mit drei weiteren Personen (16, 17, 36 Jahre, alle aus Stadtlohn) gegen 18.05 Uhr aus Richtung K20 kommend in Richtung K33 unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr ...

