Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drei Leichtverletzte bei Autounfall

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kurfürstenstraße/Schwarzenbergstraße;

Unfallzeit: 05.03.2023, 16.45 Uhr;

Drei Leichtverletzte sowie Sachschaden von rund 10.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntag in Gronau. Gegen 16.45 Uhr wollte eine 53 Jahre alte Autofahrerin aus Gronau auf der Schwarzenbergstraße aus Richtung Enscheder Straße kommend die Kurfürstenstraße queren. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen einer 19-jährigen Gronauerin. Diese war auf der vorfahrtberechtigten Kurfürstenstraße aus Richtung Klosterstiege kommend in Richtung Losserstraße unterwegs. Beide verletzten leicht sich, wie auch die Beifahrerin der 19-Jährigen, eine 80 Jahre alte Frau aus Gronau. Der Rettungsdienst brachte die Frauen in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell