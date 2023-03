Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Autofahrerin fährt gegen Baum

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Kreisstraße 38;

Unfallzeit: 05.03.2023, 18.05 Uhr;

Aufgrund eines Fahrfehlers von der Kreisstraße 38 in Stadtlohn geraten ist eine 19-Jährige am Sonntagabend. Die Stadtlohnerin war zusammen mit drei weiteren Personen (16, 17, 36 Jahre, alle aus Stadtlohn) gegen 18.05 Uhr aus Richtung K20 kommend in Richtung K33 unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Straße nach links abkam. Die Fahrt endete vor einem Baum. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in verschiedene Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 95.000 Euro geschätzt. (db)

