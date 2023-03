Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 04.03.2023, 01.25 Uhr;

Er sei von mehreren Personen gegen 01.25 Uhr zu Boden geschlagen worden, gab ein Verletzter Polizisten am frühen Samstagmorgen gegenüber an. Als er auf dem Pflaster der Bahnhofstraße in Gronau gelegen habe, hätten die Täter zudem auf ihn eingetreten. Die Täter mit schwarzen Haaren seien danach geflüchtet. Einen Rettungswagen wollte der Leichtverletzte nicht haben. Er wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei in Gronau sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell