Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Massenschlägerei am Bahnhof Regensburg - Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

Am Sonntagmorgen (5. Februar) haben sich Zeugenaussagen zufolge circa 20 Personen in der Bahnhofshalle eine körperliche Auseinandersetzung geliefert. Als die Streifen von Bundespolizei und Landespolizei am Tatort eintrafen, waren alle Beteiligte bereits in den angrenzenden Park geflohen. Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt und sucht Zeugen und Geschädigte.

Gegen 06:15 Uhr meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am Bahnhof Regensburg. Mehrere Streifen des Bundespolizeireviers Regensburg und der Polizeiinspektion Regensburg Süd eilten an den Einsatzort.

Bei Eintreffen der Polizeieinsatzkräfte konnten keine Beteiligte mehr festgestellt werden. Zeugen berichteten, dass vor Ankunft der Streifen mehrere Personen in den angrenzenden Park geflohen waren. Ein Zeuge hatte die Schlägerei mit seinem Handy gefilmt. Die Bundespolizisten sicherten das Beweismittel sowie Blutspuren und zerbrochene Glasflaschen am Tatort.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich zwei Gruppen mit je etwa 10 Personen einen Kampf geliefert.

Das Bundespolizeirevier Regensburg hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Bundespolizei sucht Zeugen, die zur Identifizierung der Tatbeteiligten beitragen können. Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de erbeten. Die Ermittler bitten verletzte Personen, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell