Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Trier (ots)

Am 21.11.2022, gegen 13:20 Uhr kam es im Bereich der Tunnelunterführung unter dem Kreisel an den Kaiserthermen, vom Gymnasium FWG kommend in Richtung Kleingartenanlage Tempelbezirk, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Hierbei wurde eine 12-jährige Radfahrerin verletzt. Vor Ort befand sich auch eine neutrale Zeugin. Ein Personalienaustausch zwischen den Unfallbeteiligten fand jedoch nicht statt. Auch die Personalien der neutralen Zeugin sind nicht bekannt. Die Polizei bittet nun darum, dass sich die zweite Radfahrerin, sowie die neutrale Zeugin, mit der Polizeiwache Innenstadt in Trier in Verbindung setzen.

