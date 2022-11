POL-PDTR: Polizei warnt: Betrugsversuche auf WhatsApp in ganz Deutschland

Hermeskeil (ots) - Am Mittwoch, 23.11.2022, 19:00 Uhr, parkte ein Busfahrer einen Linienbus in der Schulstraße 48 in Hermeskeil. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um den Wendehammer unmittelbar vor der IGS Hermeskeil. Als der Busfahrer am Donnerstag, 24.11.2022, 05:30 Uhr, den Bus in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine eingeschlagene Scheibe auf der linken Seite ...

mehr