Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Waldrach (ots)

Am Mittwoch, dem 23.11.2022, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich in der Trier Straße in Waldrach, in Höhe des Norma Marktes ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Die 20-jährige Fahrzeugführerin befuhr die o.g. Straße von Waldrach aus in Richtung Kasel. Der 71-jährige Fußgänger überquerte die Straße vom Norma Markt zur gegenüberliegenden Bushaltestelle. Der Fußgänger wurde von dem PKW erfasst und erlitt hierdurch leichte Verletzung. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten vollgesperrt. Im Einsatz befand sich ein Notarzt, ein Rettungswagen, First Responder, die Feuerwehr Waldrach und die Polizei Schweich.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell