Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch Einkaufswagen

Idar-Oberstein (ots)

Am heutigen Mittwoch ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem REWE Parkplatz in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein. Im Zeitraum zwischen 12.45Uhr und 13.05Uhr beschädigte ein vermutlich weggerollter Einkaufswagen einen geparkten, schwarzen VW Golf. Der Nutzer des Einkaufswagens entfernte anschließend den Einkaufswagen und verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Idar-Oberstein zu melden.

