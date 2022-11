Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Historische Freitreppe am Bischofshof beschädigt

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Wie der Polizei Trier erst jetzt mitgeteilt wurde, hat das Bischöfliche Generalvikariat eine Beschädigung an der sogenannten Freitreppe, dem Aufstieg zum bischöflichen Wohnsitz in der Liebfrauenstraße zu beklagen. Der Schaden zeigt sich in einem herausgebrochenen Stück Sandstein an einer unteren Treppenstufe sowie einem Kratzer an einem höhergelegenen Teil der Treppe. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass der Schaden bereits am vergangenen Freitag, 18. November 2022 zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr entstanden war. Mutmaßlich könnte das Rangiermanöver eines Lieferfahrzeuges ursächlich gewesen sein. Die Polizeiwache Innenstadt hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zur Schadensentstehung machen können, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeiwache unter 0651-9779/1710 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell