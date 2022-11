Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kripo warnt vor angeblichen Zustellungsmails seitens Lieferunternehmen

Idar-Oberstein und Umgebung (ots)

Derzeit gehen bei der Kriminalinspektion Idar-Oberstein vermehrt Hinweise wegen verdächtiger Mails von angeblichen Zustellungen seitens Lieferunternehmen ein. Hierbei ist zu erwähnen, dass es sich dabei meistens um Betrugsversuche oder aber um den Versuch, an Kreditkartendaten oder sonstige personenbezogene Daten zu gelangen, handelt. In den meisten Fällen wird von der Zustellung eines Pakets in Kürze gesprochen oder aber über Zustellungsprobleme. In diesem Zuge wird dann versucht, über verschiedene Wege an die oben angesprochenen Daten zu gelangen. In wenigen Fällen wird umgehend eine Zahlung verlangt, da ansonsten das Paket nicht zugestellt werden kann. Die erhaltenen E-Mails werden dabei durch die Täterschaft so verändert, dass diese täuschend echt aussehen und den Anschein erwecken können, tatsächlich von "FedEx", "UPS", "DHL" etc. zu stammen. Die Polizei empfiehlt, die erhaltenen E-Mails, sofern nicht automatisch durch das E-Mail- Programm veranlasst, in den Spam-Ordner zu verschieben oder direkt zu löschen. Ferner wird geraten zu überprüfen, ob tatsächlich eine Bestellung erwartet wird und eine entsprechende Mail überhaupt Sinn haben könnte. Auf Zusatzzahlungen soll nicht eingegangen werden. Abschließend wird bei Onlinegeschäften generell zu einer angemessenen Vorsicht und Skepsis geraten.

