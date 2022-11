Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Scheibe von Linienbus eingeschlagen, Geldbeutel entwendet

Hermeskeil (ots)

Am Mittwoch, 23.11.2022, 19:00 Uhr, parkte ein Busfahrer einen Linienbus in der Schulstraße 48 in Hermeskeil. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um den Wendehammer unmittelbar vor der IGS Hermeskeil. Als der Busfahrer am Donnerstag, 24.11.2022, 05:30 Uhr, den Bus in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine eingeschlagene Scheibe auf der linken Seite neben dem Fahrersitz fest. Zum Nachteil des Busfahrers hatte dieser am Abend beim Verlassen des Busses seinen Geldbeutel in der Seitenablage der Fahrertür vergessen, sodass dieser durch die eingeschlagene Scheibe entwendet wurde.

Die Polizei Hermeskeil bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, welche Hinweise zur Tat oder möglichen verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl geben können (Tel.: 06503-91510).

