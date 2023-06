POL-ST: Rheine, Straßenraub, mehrere Gegenstände gestohlen

Horstmar (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag (30.06.23) in eine Bäckerei an der Straße Holskenhok eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 04.05 Uhr. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so ins Gebäude. Auf der Suche nach Diebesgut fanden und stahlen sie zwei Trinkgeldspardosen. Über den Inhalt können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die ...

