Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festgefahrenes Kraftfahrzeug im Gleisbett: Bundespolizei und Kran im Einsatz

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

Die Überwachungskamera des Bahnübergangs in der Samuel-Frank-Straße in Siegen zeigte gestern Abend (11. Mai) ein Kraftfahrzeug im Gleisbett, welches scheinbar nicht mehr aus dem lebensgefährlichen Bereich gefahren werden konnte. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei ermittelten, dass der Fahrer die Worte des Navigationsgeräts wohl zu genau genommen und zu früh nach links abgebogen sei - und sich somit auf den Gleisen festfuhr.

Gegen 22:00 Uhr bemerkte ein Fahrdienstleiter in Siegen mittels Überwachungskamera ein Kraftfahrzeug, welches sich widerrechtlich im Gleisbereich befand. Die Strecke wurde umgehend gesperrt und die Bundespolizei alarmiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den 31-jährigen Fahrzeugführer aus Düren und ermittelten, dass es sich wohl um einen Abbiegefehler gehandelt habe. Weiterhin zeigten sie die Ordnungswidrigkeit an. Für die sichere Bergung des festgefahrenen Kraftfahrzeugs, welches nur mit einem Kran angehoben werden konnte, musste der Strom in der Oberleitung abgeschaltet und das Kabel geerdet werden. Aufgrund des Vorfalls kam es bei einem Güterzug zu einer 86-minütigen Verspätung, das Gleis wurde gegen 01:40 Uhr wieder für den Bahnverkehr freigegeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell