POL-ST: Steinfurt-Bu., Hausbewohner überrascht Einbrecher

Steinfurt (ots)

Ein unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen (02.07.23) versucht, in ein freistehendes Wohnhaus an der Graf-Ludwig-Straße/Ecke Bohlenstiege einzubrechen. Der Täter klingelte zunächst gegen 04.45 Uhr dreimal an der Haustür. Anschließend begab er sich auf die Rückseite des Hauses und machte sich an der Jalousie der Terrassentür zu schaffen. Der Geschädigte hörte ein Rappeln und überraschte den Täter. Dieser flüchtete.

Folgende Beschreibung liegt vor: Der Mann war etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,72 Meter groß und schlank. Er trug einen blauen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, weiße Sneaker und eine schwarze Bauchtasche. Die Polizei ermittelt. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

