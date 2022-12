Coesfeld (ots) - Am 02.12.2022, zwischen 15.15 h und 18.15 h, drangen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus in Havixbeck, An der Schluse, ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541-140 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

