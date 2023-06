Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Fahrradunfall in Pempelfort - 62-Jährige verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 21. Juni 2023, 09:45 Uhr

Mit ihren Fahrrädern kollidierten gestern Morgen in Pempelfort eine 62-jährige Frau und ein 42-jähriger Mann. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Düsseldorfer Klinik gebracht werden musste. Der unfallbeteiligte 42-jährige Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Nach den bisherigen Ermittlungen verließ der 42-Jährige auf seinem Fahrrad eine Ausfahrt an der Freiligrathstraße. Hierbei beachtete er die 62-Jährige nicht. Die Frau war auf der Freiligrathstraße aus Richtung Inselstraße kommend unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß und beide Beteiligten stürzten zu Boden, wobei sich die Frau die schweren Verletzungen zuzog.

