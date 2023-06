Polizei Düsseldorf

POL-D: Emmerich - A3 Richtung Arnheim - Schwerer Verkehrsunfall zwischen den Rastplätzen Hetter und Emmerich-Ost - Eine getötete Person und drei Schwerverletzte

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 20. Juni 2023, 23:10 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Nacht von Dienstag auf heute zu einem folgenschweren Verkehrsunfall bei Emmerich auf der A3 in Richtung Arnheim. Ein nachfolgender Pkw fuhr dabei in eine Unfallstelle auf dem linken Fahrstreifen. Eine Person wurde getötet, drei weitere schwer verletzt.

Den ersten Ermittlungen zufolge geriet ein mit drei Personen besetzter VW Passat kurz zuvor aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und prallte links gegen die Schutzplanken. Der Passat war nicht mehr fahrbereit. Die Insassen wollten ihren Wagen verlassen und sich hinter der linken Schutzplanke in Sicherheit bringen. In diesem Moment prallte ein nachfolgender Tiguan in den verunfallten Passat auf dem linken Fahrstreifen und gegen die gerade aussteigende Personengruppe. Ein 33-jähriger bulgarischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Bielefeld erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine beiden Beifahrer, 28 und 29 Jahre alt, ebenfalls bulgarische Staatsbürger mit Wohnsitz in Bielefeld, mussten mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Tiguan, ein 52-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Gelsenkirchen, wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die A3 in Richtung Arnheim blieb aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 07:00 Uhr gesperrt.

