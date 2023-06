POL-D: Hinweis - Vorübergehende Einschränkungen bei der kriminalpolizeilichen Beratung

Düsseldorf (ots) - Samstag, 17. Juni 2023, 14.41 Uhr Innerhalb kürzester Zeit kam es Samstagnachmittag auf der A3 in Richtung Arnheim in Höhe Langenfeld zu mehreren Auffahrunfällen unter Beteiligung von 10 Fahrzeugen mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden. Zum Unfallzeitraum war die A3 in Richtung Arnheim ...

mehr