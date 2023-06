Polizei Düsseldorf

POL-D: Innenstadt - Corneliusplatz - "AG-Tunig" führt erneut kooperative Tuningkontrollen durch - Aktualisierte Bilanz des Kontrolltages

Düsseldorf (ots)

Freitag, 16. Juni auf Samstag 17. Juni 2023

Wie bereits mit Pressemeldung von Samstagnacht berichtet, kontrollierten mehrere Dutzend Einsatzkräfte der Polizei und der Stadt Düsseldorf von Freitagabend, 16. Juni, 18.00 Uhr bis Samstagnacht 02.00 Uhr Dutzende Fahrzeuge und ihre Insassen auf dem Corneliusplatz zum Zweck der Verkehrssicherheit. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5536433

Insgesamt wurden 107 Fahrzeuge kontrolliert. In sieben Fällen ergab sich der Verdacht des Tatbestandes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. In 24 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen technischer Mängel und erloschener Betriebserlaubnis geschrieben, 36 Mal sprachen die Einsatzkräfte Verwarnungsgelder in diesen Fällen aus. In zwei Fällen wurden Kennzeichen sichergestellt. Fünf Fahrzeuge wurden zur Begutachtung von Sachverständigen sichergestellt. Zweimal wurden Fahrzeuge zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

