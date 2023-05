POL-BI: Nachtrag: Fahrzeug überschlägt sich auf der A2 - flüchtige Person wurde angetroffen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gütersloh- Versmold- Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 07.05.2023, in Versmold Hakenkreuze gesprüht hatten. Zwischen Samstagabend, 20:30 Uhr, und Sonntagmorgen, 08:30 Uhr, wurden in Versmold, im Ortsteil Loxten, die am Sportplatz aufgestellten Mobilheim-Unterkünfte für Geflüchtete mit schwarzen Hakenkreuzen ...

mehr