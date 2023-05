POL-BI: Hakenkreuzschmierereien - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Oldentrup - Am Samstagmittag, 06.05.2023, nutzte ein Unbekannter aus, dass ein Ehepaar in seinem Garten beschäftigt war und erbeutet in deren Haus Bargeld und Schmuck. Gegen 13:30 Uhr befand sich eine 73-jährige Anwohnerin mit ihrem Mann im Garten ihres Wohnhauses an der Straße Spannbrink. Während ihrer Gartenarbeit war die Terrassentür des Hauses nicht verschlossen. Nach über ...

