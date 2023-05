Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb findet offenen Zugang in Einfamilienhaus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Oldentrup - Am Samstagmittag, 06.05.2023, nutzte ein Unbekannter aus, dass ein Ehepaar in seinem Garten beschäftigt war und erbeutet in deren Haus Bargeld und Schmuck.

Gegen 13:30 Uhr befand sich eine 73-jährige Anwohnerin mit ihrem Mann im Garten ihres Wohnhauses an der Straße Spannbrink. Während ihrer Gartenarbeit war die Terrassentür des Hauses nicht verschlossen. Nach über einer Stunde später bemerkte das Ehepaar, dass jemand ihre Räume betreten und durchsucht hatte. Sie entdeckten ein geöffnetes Fenster, durch das der Täter mit erbeutetem Geld und Schmuck aus dem Hauses entkommen war.

Der Anwohnerin war gegen 13:30 Uhr ein unbekannter Mann auf einem Nachbargrundstück aufgefallen, den sie als möglichen Tatverdächtigen beschrieb:

Der Mann soll jünger sein, eine stabile Statur und ein südländisches Erscheinungsbild besitzen. Er trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Umhängetasche.

Jetzt, wo die Temperaturen dazu einladen, die Zeit vielleicht im Garten zu nutzen oder in der Garage am Auto, Motorrad oder Fahrrad zu schrauben oder putzen, sollten Sie immer alle Türen und Fenster so verschließen, als wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung für einen längeren Zeitraum verlassen.

Das gilt auch für kurze Wege beispielsweise zur Mülltonne, zum Gartenhaus oder Carport. Geben Sie den sogenannten Einschleichdieben keine Chance und denken sie auch an die Sicherung und das Verschließen von Nebentüren.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell