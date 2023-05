Polizei Bielefeld

POL-BI: Graffiti - Sprayer mit Haftbefehl auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Polizisten fassten am Sonntag, 07.05.2023, dank der guten Reaktion eines Zeugen, einen Sprayer am Tatort. Gegen den Bielefelder lagen zwei Haftbefehle vor, so dass er jetzt in Haft sitzt.

Gegen 19:00 Uhr fiel einem Zeuge ein verdächtiger Mann an der Meller Straße auf. Als der Beobachter sah, dass der Unbekannte Graffiti sprühte, informierte er die Polizei und gab die Personenbeschreibung sowie die Gehrichtung des Täters, in Richtung Sudbrackstraße, durch.

So konnten die Beamten den polizeibekannten 40-jährigen Sprayer aus Bielefelder noch mit einer Spraydose in der Hand stoppen. Die Kontrolle brachte zudem ans Licht, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen Verstoßg gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlagen.

