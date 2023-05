POL-BI: Radfahrerin kollidiert mit geparkten PKW auf dem Südring

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Theesen - An der Jöllenbecker Straße wurde der Polizei am Freitag, 05.05.2023, eine Kuh in einem Vorgarten gemeldet. Das Tier befand sich gegen 11:35 Uhr auf einem Privatgrundstück gegenüber der Einmündung Theeser Heide und ließ sich nicht von ihrem Eigentümer einfangen. Die Polizei nahm vor Ort einen Einsatz wahr, um mögliche Gefahren für anwesende Menschen und das Tier ...

