POL-BI: Freilaufende Kuh in Theesen

MK / Bielefeld - Theesen - An der Jöllenbecker Straße wurde der Polizei am Freitag, 05.05.2023, eine Kuh in einem Vorgarten gemeldet.

Das Tier befand sich gegen 11:35 Uhr auf einem Privatgrundstück gegenüber der Einmündung Theeser Heide und ließ sich nicht von ihrem Eigentümer einfangen. Die Polizei nahm vor Ort einen Einsatz wahr, um mögliche Gefahren für anwesende Menschen und das Tier abzuwehren - beispielsweise das Einrichten eines nötigen Abstandes für Passanten und das zeitweise Sperren der Jöllenbecker Straße.

Neben einen alarmierten Veterinär, traf ein örtlicher Schlachtbetrieb mit einem Zugfahrzeug und Viehanhänger zum Abtransport der Kuh vor Ort ein. Mit Zaunmaterial des Betriebs gelang es, den Bewegungsradius der Kuh einzuschränken. Mitgelieferte Planen, die über die Zäune gehängt wurden, sorgten dafür, dass der Kuh die Sicht versperrt wurde und sie nicht mehr Anlauf gegen den Zaun nahm. Schließlich glückte es, den anwesenden Polizisten und Helfern das Tier in den bereitgestellten Anhänger zu leiten. Gegen 13:40 Uhr wurde die Kuh abtransportiert und befand sich zum Weg zu ihrem Bauernhof.

