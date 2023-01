Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Wohnhaus in der Schmollerstraße ein (21.01.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Schmollerstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 21 Uhr schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein und gelangten so in die Innenräume des Einfamilienhauses. Dort durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Schmollerstraße beobachtet haben, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

