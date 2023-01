Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Weißen VW Golf aufgebrochen und Wertsachen gestohlen (20.01.2023)

Hilzingen (ots)

Beute in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Täter bei einem Autoaufbruch am Sportgelände in Hilzingen am Samstagabend gemacht. Im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr schlug der Unbekannte die Seitenscheibe des auf dem Parkplatz des Sportplatzes abgestellten weißen VW Golf ein und stahl anschließend einem im Fußraum stehenden Rucksack in dem sich neben diversen persönlichen Dokumenten auch ein Laptop und ein i-pad befanden. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell