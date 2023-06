Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Duisburg - A 3 - Fahrzeug überschlägt sich - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 16. Juni 2023, 02:43 Uhr

Ein 59-jähriger Mann wurde heute am frühen Morgen schwer verletzt, als er sich auf der A 3 in Richtung Arnheim mit seinem Fahrzeug überschlug.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 59-jährige Mann aus Oberhausen mit seinem Renault auf der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich verlor er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonwand. Anschließend überschlug er sich mit seinem Pkw und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der 59-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Für die Dauer der Rettungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Arnheim für etwa 45 Minuten gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.

