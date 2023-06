Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Düsseltal - Fußgänger von Pkw erfasst - Jugendlicher schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 14. Juni 2023, 11:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Vormittag in Düsseltal wurde ein 16-Jähriger von einem Pkw erfasst. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 86-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Mercedes auf der Grunerstraße in Richtung Heinrichstraße unterwegs. Plötzlich trat der 16-Jährige aus Düsseldorf zwischen geparkten Autos vom Gehweg auf die Fahrbahn. Laut Zeugen versuchte der Pkw-Fahrer noch zu bremsen, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Der Jugendliche wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

