LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen zu einer mutmaßlichen Körperverletzung am Samstag, 18.02.2023, gegen 18.00 Uhr, im Bereich eines Einkaufsmarkts am Mühltor. Ein 27-jähriger soll anlasslos von Personen aus einer Gruppe Unbekannter geschlagen und getreten worden sein. Zuvor kam es zwischen den Personen zu einer verbalen Streitigkeit. Der 27-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein ...

mehr