POL-D: Langenfeld - A3 Richtung Arnheim - Mehrere Auffahrunfälle in kurzer Abfolge - 10 Fahrzeuge beteiligt - Zwei schwer- und eine leichtverletzte Person - Hoher Sachschaden

Samstag, 17. Juni 2023, 14.41 Uhr

Innerhalb kürzester Zeit kam es Samstagnachmittag auf der A3 in Richtung Arnheim in Höhe Langenfeld zu mehreren Auffahrunfällen unter Beteiligung von 10 Fahrzeugen mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden. Zum Unfallzeitraum war die A3 in Richtung Arnheim stark befahren und es kam immer wieder zu stockendem Verkehr.

Im ersten Fall prallte der Fahrer eines Ford Transit, ein 50-Jähriger aus Köln, auf das Heck des Mercedes einer 36-jährigen Leverkusenerin. Die Wucht des Aufpralls schob diesen wiederum auf die A-Klasse eines 34-Jährigen aus Büdingen. Der 34-Jährige und seine 33-jährige Beifahrerin kam mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei einem darauffolgenden Unfall fuhr ein 21-Jähriger aus dem Irak auf einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Transporter auf. Der nachfolgende Fahrer einer A-Klasse, ein 31-Jähriger aus Wuppertal, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob den BMW des 21-Jährigen erneut auf den Transporter auf. Der unbekannte Fahrer des Transporters flüchtete von der Unfallstelle. Im BMW des 21-Jährigen musste dessen 30-jährige schwangere Beifahrerin mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden.

Zu diesen beiden Unfällen kamen an der Unfallörtlichkeit noch zwei weitere Auffahrunfälle mit Sachschaden hinzu. Während der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung kam es zeitweilig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr staute sich bis auf sieben Kilometer zurück. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

