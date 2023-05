Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen gesucht

Am Montag schlug ein Unbekannter in Ulm einem Kind ins Gesicht.

Ulm (ots)

Gegen 16.25 Uhr war der Neunjährige in einem Bus der Linie 4 in Richtung Ulm-Böfingen unterwegs. Wie der Junge später der Polizei berichtete, schlug ihn ein Mann. Warum er das tat, muss die Polizei noch ermitteln. Das Kind, das ohne Eltern im Bus unterwegs war, vertraute sich einem Jugendlichen an. Der wählte den Notruf. Beamte der Polizei Ulm-Mitte sprachen mit dem Kind und brachten es nach Hause zu den Eltern. Eine Beschreibung des Unbekannten konnte der Neunjährige nicht machen. Es ist nur bekannt, dass der Mann am Ehinger Tor in den Linienbus eingestiegen ist. An der Haltestelle Heidenheimer Straße verließ er den Bus. Innerhalb dieser Strecke kam es zu dem Vorfall, bei dem das Kind leicht im Gesicht verletzt wurde. Auch waren einige Fahrgäste mit im Bus und hatten wohl Geschrei mitbekommen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Anzeige aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

