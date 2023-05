Ulm (ots) - Kurz nach 16 Uhr fuhr der 59-Jährige im Stadtteil Schnaitheim auf der Würzburger Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Straße "Am Rathaus" wartete eine 28-jährige Fahrerin eines Mitsubishi. Bei "Grün" bog sie ihrerseits nach links ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der ...

mehr