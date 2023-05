Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a. A. - Erstmeldung - Bei Auseinandersetzung schwer verletzt /

Mit starken Kräften fahndete die Polizei am Dienstag nach einem Mann bei Steinheim, der einen anderen Mann verletzt haben soll.

Gegen 5.15 Uhr meldete eine Zeugin eine stark blutende Person im Bereich Obere Ziegelhütte. Die Polizei rückte an und stellte einen 23-jährigen Mann fest, der zahlreiche Stichverletzungen hatte. Die sollen, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit einem 31-jährigen Mann sein. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. In weiterer Folge fahndete die Polizei mit starken Kräften nach dem mutmaßlichen Täter. Hierzu sperrte sie auch die Landesstraße 1163. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Gegen 7 Uhr konnte die Polizei den 31-jährigen Gesuchten im Bereich Obere Ziegelhütte entdecken. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Sobald neue Erkenntnisse zum Sachverhalt vorliegen, wird die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft umgehend nachberichten.

