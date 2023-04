Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bildungszentrum

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen dem 31. März, 19.00 Uhr und heute Morgen, 07.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Bildungseinrichtung in der Bergrat-Voigt-Straße. Nachdem der oder die Täter ins Gebäudeinnere gelangt waren, wurden verschiedene Räumlichkeiten durchsucht und in der Folge mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0086621/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

