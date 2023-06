Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg - A 40 Richtung Dortmund - Schwerer Verkehrsunfall - Kleintransporterfahrer lebensgefährlich verletzt - Langer Stau - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf

Dienstag, 20. Juni 2023, 15:40 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 40 im Autobahnkreuz Duisburg (A 40 / A 59) wurde ein bislang nicht eindeutig identifizierter etwa 60-jähriger Fahrer eines 3,5 Tonners schwer verletzt. Lebensgefahr konnte gestern Nachmittag nicht ausgeschlossen werden. Das Unfallaufnahmeteam der Essener Polizei war vor Ort und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Nach dem bisherigen Stand war der Mann mit seinem Transporter auf der A 40 in Richtung Dortmund unterwegs. Mitten im Autobahnkreuz übersah er am Stauende einen Sattelzug (40 Tonnen) eines 49-Jährigen. Der Kleintransporterfahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und anschließend von der Feuerwehr befreit. Danach wurde der Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr auf einer Länge von 6.000 Metern.

