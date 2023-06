Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Urdenbach - Drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt - Rettungshubschrauber und VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 21. Juni 2023, 09:21 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Urdenbach wurden drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Ein Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Taxi mit zwei Fahrgästen (76-jährige Frau und 82-jähriger Mann) auf dem Baumberger Weg in Richtung Monheim unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 38 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda in die entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich das Taxi. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 82 Jahre alte Mann erlitt aufgrund des Aufpralls lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 76-Jährige kam schwer und die 38 Jahre alte Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Unfallaufnahmeteam war vor Ort. Die Fahrbahn musste bis etwa 12:30 Uhr gesperrt werden.

